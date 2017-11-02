Родные винят гастарбайтера.

В подмосковном Ногинске зарезали советника главы городского округа Электросталь Дарью Туркину. По данным "Комсомольской правды", следователи подозревают в убийстве киргиза-гастарбайтера, делавшего ремонт в доме девушки.

Тело 29-летней Туркиной нашли у нее дома, где она жила с мамой. Предположительно, в вечер убийства погибшая заподозрила строителя в краже украшений, из-за чего начался скандал, переросший в поножовщину. По словам родственников советника главы Электростали, на теле девушки обнаружено семь ножевых ранений.

Одна из коллег Туркиной написала в соцсетях, что строитель убил девушку из-за нехватки денег на дозу.

В пресс-службе СУ СКР по Московской области сообщили "Уралинформбюро", что подозреваемый в убийстве мужчина уже задержан. Его личность устанавливается.