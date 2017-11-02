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Советника главы Электростали зарезали из-за сережекСегодня в 15:50

Родные винят гастарбайтера.

В подмосковном Ногинске зарезали советника главы городского округа Электросталь Дарью Туркину. По данным "Комсомольской правды", следователи подозревают в убийстве киргиза-гастарбайтера, делавшего ремонт в доме девушки.

Тело 29-летней Туркиной нашли у нее дома, где она жила с мамой. Предположительно, в вечер убийства погибшая заподозрила строителя в краже украшений, из-за чего начался скандал, переросший в поножовщину. По словам родственников советника главы Электростали, на теле девушки обнаружено семь ножевых ранений.

Одна из коллег Туркиной написала в соцсетях, что строитель убил девушку из-за нехватки денег на дозу.

В пресс-службе СУ СКР по Московской области сообщили "Уралинформбюро", что подозреваемый в убийстве мужчина уже задержан. Его личность устанавливается.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
просто вопросы Сегодня в 16:52

Что это за должность такая сейчас везде появилась? Советник. Типа, ходи на работу, что-то там говори, ни за что не отвечай, ничего не делай и получай за это хорошую зарплату, да?

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