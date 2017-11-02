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Казахстанец держал в рабстве 18 узбековСегодня в 15:36

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Отобрал документы и не оплачивал работу.

36-летний житель Караганды держал в рабстве 18 узбеков. По данным местного издания alau.kz, мужчина незаконно использовал труд иностранных граждан.

Сотрудники УБОП Костанайской области нашли в одном из зданий частного предприятия 18 нелегалов. Полицейские выяснили, что иностранцы работали на мельнице частного предпринимателя с апреля 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Мужчина обманывал своих "рабов" и угрожал им. Вернутся домой работники не могли, потому что бизнесмен отобрал у них документы и не платил денег.

Сейчас ведется досудебное расследование по статье "Торговля людьми". Злоумышленнику грозит 5-7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Стоит отметить, что пострадавших граждан Узбекистана не будут привлекать к ответственности за нарушение миграционного законодательства: их признали жертвами торговли людьми.

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