В подъезде.

В суд направлено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Перми, обвиняемого в надругательстве над 10-летней девочкой. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено в декабре 2016 года. Мужчина напал на школьницу утром в подъезде многоквартирного дома. Экспертиза признала его вменяемым.