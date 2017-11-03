По 7 статьям.

В Курганский облсуд направлено уголовное дело в отношении пятерых участников банды. Молодые люди 22-24 лет обвиняются в вымогательстве, похищении человека, незаконном лишении свободы, разбое, хранении наркотиков, нарушении неприкосновенности жилища и бандитизме. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, банда орудовала на территории Кургана в 2014-2015 годах. Ее члены были давно знакомы между собой и находились в доверительных отношениях. Молодые люди нападали на наркоторговцев и мошенников, присваивая часть прибыли. При этом они рассчитывали, что потерпевшие не будут обращаться в полицию из страха быть привлеченными к уголовной ответственности.

У злоумышленников на вооружении были кастеты, а также огнестрельное и газовое оружие. Для конспирации они пользовались медицинскими масками и перчатками.

Членов банды задержали в 2016 году.