×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Кургане будут судить банду "Робин Гудов"02 ноября в 19:27

  • Текст

По 7 статьям.

В Курганский облсуд направлено уголовное дело в отношении пятерых участников банды. Молодые люди 22-24 лет обвиняются в вымогательстве, похищении человека, незаконном лишении свободы, разбое, хранении наркотиков, нарушении неприкосновенности жилища и бандитизме. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, банда орудовала на территории Кургана в 2014-2015 годах. Ее члены были давно знакомы между собой и находились в доверительных отношениях. Молодые люди нападали на наркоторговцев и мошенников, присваивая часть прибыли. При этом они рассчитывали, что потерпевшие не будут обращаться в полицию из страха быть привлеченными к уголовной ответственности.

У злоумышленников на вооружении были кастеты, а также огнестрельное и газовое оружие. Для конспирации они пользовались медицинскими масками и перчатками.

Членов банды задержали в 2016 году.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×