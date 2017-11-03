Он заперт до конца жизни.

Верховный суд РФ оставил в силе приговор 45-летнему Сергею Егорову, признав его виновным в расстреле 9 человек. Он до конца жизни останется в колонии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Преступление было совершено в ночь на 4 июня 2017 года в поселке Редкино (Тверская область). Егоров выпивал в компании нескольких человек. Во время посиделок возник спор о прохождении военной службы. Мужчина покинул приятелей, однако вскоре вернулся с охотничьим ружьем и расстрелял 9 человек.

Подсудимого признали вменяемым. В сентябре Тверской облсуд приговорил его к пожизненному лишению свободы (первые 5 лет в тюрьме, остальной срок - в колонии особого режима). Егоров подал апелляцию. Он не оспаривал вину, но просил провести повторную экспертизу и смягчить наказание.

Приговор вступил в силу.

Ранее по теме:

"Тверского стрелка" навсегда запрут за решеткой