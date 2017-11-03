И получил тюремный срок.

Экс-полицейский Катон-Карагайского РОВД (Казахстан) получил 15,5 года за убийство и превышение полномочий.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Восточно-Казахстанской области, инцидент произошел 2 апреля 2017 ода. В тот день двое мужчин избили жителя села Улкен-Нарын. Пострадавший пришел просить помощи у брата, работающего в ОВД. Тот вместо регистрации правонарушения и вызова следственно-оперативной группы самостоятельно разыскал обидчиков и устроил стрельбу. 37-летний мужчина погиб на месте, а его 27-летний товарищ попал в больницу. Кроме того, одна из выпущенных полицейским пуль задела и его брата.

Бывшего правоохранителя приговорили к заключению в учреждении максимальной безопасности. Также его лишили звания старшего лейтенанта полиции.