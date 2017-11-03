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В Екатеринбурге за "кровавое" мошенничество будут судить приятелей мертвого врачаСегодня в 10:27

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Из бюджета умыкнули 2 миллиона рублей.

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных жителей – бывшего начальника ремонтно-эксплуатационного участка ГБУЗ "Областная станция переливания крови" и руководителя ООО "Технобриз" и ООО "Продоборторг".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, мужчины заключили фиктивные договоры на поставку в медучреждение запасных частей для центрифуг. С октября 2014-го по октябрь 2015 года из бюджета станции переливания крови таким образом было выведено более 2 миллионов рублей.

Третьим фигурантом по делу проходил заместитель главврача станции, но уголовное преследование в отношении него было прекращено, поскольку обвиняемый скончался.

Рассматривать дело будет Ленинский райсуд Екатеринбурга.

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