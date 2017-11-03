В рамках уголовного дела.

Басманный суд Москвы арестовал более 95 миллионов рублей не счетах экс-главы ФГУП "Почта России" Дмитрия Страшнова. Именно такая сумма ущерба установлена в рамках расследования дела о превышении полномочий, пишут федеральные СМИ.

Арест был наложен 31 августа 2017 года, сейчас адвокаты Страшнова его обжалуют.

Уголовное дело, о котором идет речь, было возбуждено в марте текущего года по факту начисления повышенного оклада и премий Страшнову. Как ранее писало "Уралинформбюро", фигурантом по нему проходит директор департамента организационного развития Минкомсвязи РФ Ирина Лаптева. По версии следствия, она необоснованно распорядилась выплатить гендиректору "Почты России" Дмитрию Страшнову в 2014-2015 годах 46 миллионов рублей в качестве зарплаты и более 82 миллионов премии за 2014 год.

Сам Страшнов не имеет статуса подозреваемого.

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