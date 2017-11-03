Преступника приговорили к 15 годам колонии.

В Екатеринбурге вынесен приговор 29-летнему уроженцу среднеазиатской республики. Мужчину признали виновным в разбойном нападении и убийстве своей соотечественницы. Ближайшие 15 лет он проведет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР.

55-летняя женщина, которая работала в одном из ресторанов на проспекте Ленина в уральской столице, пропала в августе 2016 года. Вскоре был установлен мужчина, причастный к ее исчезновению. Он работал в этом же заведении охранником. При задержании подозреваемый оказал сопротивлении полиции.

Как оказалось, злоумышленник пошел на убийство соотечественницы, чтобы завладеть ее драгоценностями и другим имуществом. Он пригласил мойщицу посуды в гости, налил ей выпить, а затем задушил. Добычей преступника стали золотые цепочка, кольцо, серьги и браслет, а также смартфон.

Тело жертвы мужчина спрятал в лесном массиве на окраине Екатеринбурга.

Стоит отметить, что украденное имущество преступник сдал в разные ломбарды, выручив за них несколько десятков тысяч рублей.