И получил срок.

Суд вынес приговор 43-летнему жителю Норильска, признав его виновным в избиении 2-месячной девочки. Он проведет пять лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Красноярскому краю.

Мужчина жил с ребенком один. При этом он не является отцом девочки. Как выяснилось, несколько месяцев назад к нему в Норильск приехала возлюбленная с 4-летним мальчиком. Она была беременна вторым ребенком. Отношения не сложилась, и женщина осталась в городе без жилья и средств к существованию. Тогда мужчина предложил ей помощь, но взамен попросил отдать ему на воспитание новорожденную.

Женщина согласилась, записав мужчину отцом девочки.

3 августа 2017 года он в состоянии алкогольного опьянения ударил ребенка, причинив ему тяжелые травмы. Однако он не помнит этот момент.