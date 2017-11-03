Их ждет суд.

В Ленинский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении двух братьев - уроженцев Курганской области. Он и обвиняются в вандализме и краже, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, вечером 19 августа 2017 года пьяные зауральцы похитили полноразмерную копию автомата Калашникова из рук скульптуры, расположенной на улице Павла Шаманова. Ущерб оценивается в 100 тысяч рублей.