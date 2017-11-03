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Тюменец напал на полицейского с топоромСегодня в 13:24

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И ранил ножом соседа.

В Тюмени мужчина набросился с топором на участкового, прибывшего на вызов. Информация о драке в подъезде дома на улице Ставропольской поступила в отделение полиции №7. Очевидцы сообщили, что один из мужчин тяжело ранил ножом другого, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

На месте сотрудники полиции нашли очевидца и установили подозреваемого. Последний находился в запертой квартире. Правоохранители решили задержать злоумышленника. Для этого полицейские вскрыли замок. Мужчина встретил их с топором. Благодаря профессиональной подготовке участковый блокировал удар и повалил фигуранта, задержал его и доставил в здание полиции.

В отношении неработающего, ранее судимого 50-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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