И ранил ножом соседа.

В Тюмени мужчина набросился с топором на участкового, прибывшего на вызов. Информация о драке в подъезде дома на улице Ставропольской поступила в отделение полиции №7. Очевидцы сообщили, что один из мужчин тяжело ранил ножом другого, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

На месте сотрудники полиции нашли очевидца и установили подозреваемого. Последний находился в запертой квартире. Правоохранители решили задержать злоумышленника. Для этого полицейские вскрыли замок. Мужчина встретил их с топором. Благодаря профессиональной подготовке участковый блокировал удар и повалил фигуранта, задержал его и доставил в здание полиции.

В отношении неработающего, ранее судимого 50-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.