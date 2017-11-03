Вслед за райсудом.

Свердловский облсуд оставил без изменения оправдательный приговор экс-директору ЗАО "Автомобили и моторы Урала" (АМУР) Павлу Чернавину. Таким образом, апелляция прокуратуры оставлена без удовлетворения.

"Суд согласился с решением суда первой инстанции об отсутствии в действиях Чернавина состава преступления по статье "Мошенничество" и его непричастность к незаконному получению кредита. Решение вступило в законную силу", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

Чернавину вменяли мошенничество и незаконное получение кредита. Гособвинитель требовал отправить экс-директора АМУРа на 7 лет за решетку, но в начале августа Ленинский райсуд Екатеринбурга полностью оправдал его.

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