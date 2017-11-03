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Тюменец забил до смерти супругу и закопал трупСегодня в 15:54

  • Текст

Его арестовали.

В Тюмени арестовали 27-летнего местного жителя по подозрению в убийстве жены. Ему предъявили обвинение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По данным следствия, преступление было совершено в ночь на 18 сентября 2017 года в доме на улице Большой Заречной. Супруги поругались на почве ревности, и мужчина жестоко избил жену. Спустя некоторое время потерпевшая скончалась. Злоумышленник вывез труп из города в багажнике и закопал его в районе деревни Падерино.

Сообщение о пропаже женщины поступило в полицию лишь 30 сентября. Следователи установили, что к ее исчезновению причастен супруг, и допросили его в качестве подозреваемого. Он показал место, где спрятал тело.

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