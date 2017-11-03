Жителю Новой Ляли вынесли приговор.

Суд вынес приговор 20-летнему жителю Новой Ляли, признав его виновным в избиении мужчины до смерти. Он проведет 9 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Известно, что подсудимый нигде не работал и злоупотреблял спиртным. В ночь на 10 июня 2017 года он вошел в один из частных домов города и начал предъявлять претензии хозяину из-за его собаки. Якобы пес накануне укусил его.

Разгорелась ссора, и молодой человек жестоко избил оппонента табуретом. Потерпевший получил черепно-мозговую травму и скончался на месте преступления.