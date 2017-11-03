Его ждет суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего пермяка, обвиняемого в убийстве и разбое. В ближайшее время материалы будут направлены в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в июне 2017 года мужчина решил расправиться с 30-летним приятелем ради машины. Чтобы вывезти мужчину в лес, он предложил ему специальное оборудование для производства наркотиков. Там злоумышленник зарезал приятеля, забрал его вещи и похитил автомобиль.