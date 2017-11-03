Который запускал петарды.

Суд вынес приговор адвокату из Нефтеюганска, признав его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 14-летнему подростку. Мужчина проведет 4 года в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

Вечером 27 декабря 2014 года в 16 микрорайоне двое подростков запускали петарды, что не понравилось обвиняемому. Он догнал одного из "пиротехников", повалил на землю и несколько раз пнул по телу и голове. Мальчик получил перелом двух ребер и психологическую травму.

На стадии следствия адвокат не признал вину и отказался от дачи показаний.

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