С автостраховкой.

В Челябинске сотрудники полиции оказались замешаны в мошенничестве с автомобильной страховкой. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Преступная группа в течение нескольких месяцев имитировала ДТП для получения незаконных страховых выплат. Сотрудники правоохранительных органов установили причастность коллег к трем подобным случаям. Сумма ущерба, которая могла быть причинена страховым компаниям, превышает 240 тысяч рублей.

Один из соучастников, бывший сотрудник полиции, заключен под стражу. Ему вменяется дача взятки сотруднику ГИБДД за оформление фиктивного ДТП. Остальные подозреваемые, в том числе бывший сотрудник ГИБДД оставлены под подпиской о невыезде. В отношении непосредственных руководителей экс-полицейских будут приняты меры дисциплинарного воздействия.

Сейчас полиция ищет другие случаи мошенничества. СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по статье "мошенничество в сфере страхования". Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.