Подозреваемый умер.

Свердловские стражи правопорядка продолжают расследование резни в поселке Кедровка. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство двух лиц". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в региональных СУ СКР и полицейском главке.

Расправа над двумя женщинами произошла 4 ноября 2017 года на улице Привокзальной в Кедровке. Предварительно установлено, что 45-летний местный житель, вооруженный ножом, зарезал 57-летнюю женщину-продавца продуктового магазина и 54-летнюю местную жительницу, которая, возможно, стала невольным очевидцем происшествия.

"Тело первой погибшей было обнаружено с множественными резаными ранами в торговой точке, а второй с аналогичными травмами – в восьми метрах от нее. Подозреваемым оказался неработающий житель Екатеринбурга 1972 года рождения, инвалид 2 второй группы, состоявший на учете в психиатрическом медицинском учреждении", - сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

По его сведениям, прохожие попытались скрутить на улице вооруженного ножом злоумышленника, однако им это не удалось. Злоумышленника задержали сотрудники ГИБДД, которые патрулировали вверенную территорию и проезжали мимо.

Вскоре после задержания мужчина скончался. Признаков насильственной смерти при осмотре его тела не установлено. По предварительным данным, у подозреваемого произошел эпилептический припадок.



Фото: ГУ МВД по Свердловской области

"Органы внутренних дел уже опросили мать подозреваемого, с которой в последние дни он жил на даче. Женщина поведала, что ее сын с утра вел себя агрессивно, поэтому она позвонила дочери и попросила его увезти в больницу. Но родные обезопасить себя и окружающих не успели", - уточнил Горелых.

В СУ СКР Свердловской области намерены установить все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, которые могли способствовать произошедшей трагедии, подчеркнули в пресс-службе ведомства.