За присвоение средств предприятия.

В отношении экс-руководителя скандального МУП "Тагилэнерго" Максима Стахеева возбуждено уголовное дело. Его подозревают в присвоении средств предприятия в крупном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в мае 2014 года Стахеев подписал соглашение от 1 ноября 2012 года о возмещении расходов по аренде квартиры. При этом документы он подписал дважды - как руководитель и как гражданин. Эти бумаги в дальнейшем подозреваемый предоставил в бухгалтерию "Тагилэнерго".

Стоимость аренды составляла 45 200 рублей, что значительно превышало рыночную стоимость.

В пользу Стахеева было перечислено более 858 тысяч рублей в счет возмещения затрат за период с ноября 2012 по май 2014 года. Следует отметить, что в указанный период у МУПа была многомиллионная задолженность перед поставщиками энергоресурсов.

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