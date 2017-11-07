И сдался полиции.

В Салехарде по подозрению в избиении приятеля до смерти задержали местного жителя. Решается вопрос об его аресте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено вечером 4 ноября 2017 года. Двое давних друзей встретились в подъезде дома на улице Зои Космодемьянской. Они поругались, и подозреваемый жестоко избил приятеля. Место происшествия он покинул.

Бездыханное тело 35-летнего мужчины обнаружили наутро соседи. Узнав, что приятель скончался, подозреваемый явился в полицию и рассказал о случившемся.