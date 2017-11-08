В Тюмени адвокат "купил" 5 лет тюрьмы за 30 миллионов07 ноября в 14:52
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У судьи.
В Тюмени суд вынес приговор адвокату Андрею Шалапугину и двум москвичам - братьям Игорю и Виталию Варшавских. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
Тюменский правозащитник Андрей Шалапугин выманил у предпринимателя из Нижневартовска 30 миллионов рублей. Взамен он пообещал закрыть уголовное дело его компаньона, возбужденное за уклонение от уплаты налогов. Адвокат заверял, что располагает серьезными связями в правоохранительных органах и избавит предпринимателя от тюремного срока.
С апреля по конец июля 2015 года коммерсант передал адвокату подследственного коллеги 40,5 миллиона рублей, из которых тот отдал Шалапугину 30 миллионов рублей.
"Однако адвокат и московские предприниматели путем обмана, не имея в действительности реальной возможности оказать содействие в прекращении уголовного дела и не намереваясь совершать какие-либо направленные на это действия, похитили принадлежащие компаньону коммерсанта денежные средства в сумме 30 миллионов рублей", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Расследование дела по уклонению от уплаты налогов было завершено в октябре 2015 года. Директор нижневартовской фирмы получил условный срок и был амнистирован. Мужчина понял, что его обманули и прекращать следствие никто не собирался, он обратился в полицию. В начале 2016 года уголовное дело по статье "мошенничество" было возбуждено уже против адвоката и его сообщников.
В ходе следствия братья Варшавские вернули потерпевшему 8 миллионов рублей в счет частичного возмещения ущерба. Суд приговорил Андрея Шалапугина к пяти годам лишения свободы, Виталия Варшавского - к 2 годам 6 месяцам, а его брата Игоря - к трем годам. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.
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