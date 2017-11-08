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Оперативник погорел на вымогательстве взятки с иностранцев07 ноября в 15:23

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В Бишкеке.

В Бишкеке с поличным пойман старший лейтенант милиции, вымогавший 20 000 сомов (чуть больше 290 долларов США) у жителей Казахстана.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Киргизии, на жадного до денег оперативного сотрудника в Службу внутренних расследований пожаловались двое граждан Казахстана. В заявлении они указали, что сотрудники УВД Свердловского района Бишкека 29 октября 2017 года получили от них 8 000 сомов. Через несколько дней милиционеры потребовали от иностранцев в 2,5 раза больше денег, пообещав за это закрыть глаза на якобы незаконное пересечение ими госграницы.

При получении первого "транша" в 14 000 сомов один из сотрудников УВД Свердловского района был задержан с поличным. Мужчина помещен в ИВС, ведется расследование.

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