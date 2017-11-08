Ему грозит три года колонии.

В Екатеринбурге задержали 33-летнего местного жителя, которого подозревают в ложном сообщении об акте терроризма. По версии полицейских, мужчина сообщил о заложенной бомбе в кафе на улице Серафимы Дерябиной.

Инцидент произошел утром 6 ноября, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД. После анонимного звонка заведение общепита и прилегающую территорию проверили специалисты-взрывотехники и спасатели. Из кафе эвакуировали порядка 30 человек. Никаких опасных предметов обнаружено не было.

Вскоре установили и подозреваемого в совершении преступления. Свой поступок мужчина объяснил тем, что охрана заведения отказалась пропустить его в помещение, и он решил таким образом отомстить .

В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Стоит отметить, что столицу Урала с начала осени периодически накрывают волны минирований. Масло в огонь подливают и лжеминеры, которые совершают звонки о заложенных бомбах по личным мотивам. Так, в конце октября был задержан 24-летний екатеринбуржец, который из-за конфликта с начальником службы безопасности "заминировал" ТЦ "Карнавал". Своим поступком молодой человек нанес торговому центру ущерб на сумму свыше двух миллионов рублей.

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