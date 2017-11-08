Организаторы получили реальные сроки.

Советский райсуд Челябинска вынес приговор 31 участнику мошеннической ОПГ. Двоих организаторов отправили в колонию общего режима на 4 года 3 месяца и 5 лет. Остальные отделались условными сроками (от 1,5 до 4 лет). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Преступная группа промышляла с июня 2007 по октябрь 2010 года. Злоумышленники продавали биологически активные добавки под видом дорогостоящих лекарств. Реальная стоимость препаратов варьировалась от 24 до 400 рублей за упаковку.

Для конспирации злоумышленники создали колл-центры, собственную курьерскую службу, зарегистрировали несколько юрлиц. Препараты рекламировались через СМИ.

Члены ОПГ подыскивали пенсионеров и инвалидов, которые нуждались в постоянном приеме лекарств. Всего злоумышленники похитили у 217 жителей Челябинской, Свердловской и Кировской областей более 13,8 миллиона рублей.