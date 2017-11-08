×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Челябинске вынесли приговор ОПГ за продажу БАДов07 ноября в 17:14

  • Текст

Организаторы получили реальные сроки.

Советский райсуд Челябинска вынес приговор 31 участнику мошеннической ОПГ. Двоих организаторов отправили в колонию общего режима на 4 года 3 месяца и 5 лет. Остальные отделались условными сроками (от 1,5 до 4 лет). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Преступная группа промышляла с июня 2007 по октябрь 2010 года. Злоумышленники продавали биологически активные добавки под видом дорогостоящих лекарств. Реальная стоимость препаратов варьировалась от 24 до 400 рублей за упаковку.

Для конспирации злоумышленники создали колл-центры, собственную курьерскую службу, зарегистрировали несколько юрлиц. Препараты рекламировались через СМИ.

Члены ОПГ подыскивали пенсионеров и инвалидов, которые нуждались в постоянном приеме лекарств. Всего злоумышленники похитили у 217 жителей Челябинской, Свердловской и Кировской областей более 13,8 миллиона рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск

Чтобы увидеть будущее.

На учебу за границу. В Челябинск

На учебу за границу. В Челябинск

Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS

"Ни пить, ни мыться нельзя".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×