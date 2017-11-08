Дело передано в другой отдел.

Уголовное дело об убийстве четырех человек в поселке Березово передано в отдел по расследованию особо важных дел. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе югорского СУ СКР.

Трагедия произошла 31 октября 2017 года. Житель Октябрьского района приехал в поселок вместе с сожительницей для медицинского обследования. Пара остановилась у случайной знакомой. К компании присоединились трое мужчин 19, 48 и 55 лет.

Новые знакомые выпивали и играли в карты. Подозреваемого возмутило, что младший участник застолья одержал победу. В ходе возникшей ссоры гость зарубил топором всех мужчин и хозяйку квартиры. С места происшествия он скрылся, но вскоре его задержали.

В настоящее время злоумышленник арестован. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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