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Душили и поджигали: тюменец оказался в больнице после нападения неизвестных07 ноября в 18:41

  • Текст

С тяжелыми травмами.

В Заводоуковске неизвестные жестоко избили молодого человека. Он попал в больницу с тяжелыми травмами.

Инцидент произошел 5 ноября 2017 года. "Молодому парню накидывали петлю на шею, хотели задушить! Потом хотели поджечь жгли на живую человека! Полиция г. Заводоуковска АБСОЛЮТНО БЕЗДЕЙСТВУЕТ! Всем неравнодушным Тюменцам, либо УР г. Тюмени, прошу помогите.... ПОЧЕМУ ОНИ ЕЩЁ НЕ В ТЮРЬМЕ?", - распространяют информацию о случившемся местные жители в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили "Уралинформбюро" факт избиения. "Сообщение поступило из больницы, по факту проводится доследственная проверка. Пока это весь комментарий", - сказали в ведомстве.

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