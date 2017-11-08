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Пермяка будут судить за убийство сожительницы07 ноября в 18:16

  • Текст

На бытовой почве.

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Перми, обвиняемого в убийстве сожительницы. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено в июне 2017 года в частном доме. Пьяный мужчина повздорил с сожительницей на бытовой почве и ударил ее в грудь ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Его задержали по горячи следам.

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