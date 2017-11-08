И замдиректра МФЦ.

Прокуратура Курганской области обжаловала домашние аресты экс-начальника регионального УФСИН Ильгиза Ильясова и первого замдиректора областного ГБУ "МФЦ" Виктора Ковалева.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства, закрытие обвиняемых в четырех стенах не помешает им оказать давление на свидетелей или сбежать. "Большинство свидетелей по данным уголовным делам являются действующими или экс-сотрудниками ведомств, которые дали изобличающие показания и реально опасаются негативных последствий со стороны бывших руководителей", - обосновали свое решение в прокуратуре.

Таким образом, надзрное ведомство настаивает на аресте Ильясова и Ковалева.

Ильгиза Ильясова задержали 2 ноября по подозрению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он получал деньги от руководителей подрядных организаций. Подробности следователи не разглашают.

Виктору Ковалеву вменяют превышение должностных полномочий. По данным следствия, он давал указания готовить документацию о закупках недвижимости по цене, превышающей стоимость этих объектов.