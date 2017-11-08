Его ждет суд.

В суд направлено уголовное дело в отношении 15-летнего пермяка. Подростка обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено вечером 12 июля 2017 года около гаражей на улице Братской. Школьник повздорил с 18-летним малознакомым юношей. Подросток, обладая навыками борьбы, совершил бросок оппонента. Молодой человек ударился головой об асфальт и получил закрытую черепно-мозговую травму.