За мошенничество.

Центральный райсуд Челябинска вынес приговор гендиректору труфирмы "Галатея" Наталье Курбатовой и ее подчиненной Ольге Шевелевой. Женщины признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Их приговорили к 3 годам колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Установлено, что с декабря 2015 по июль 2016 года Курбатова и Шевелева получали от клиентов деньги за путевки, но туроператорам их не переводила. В итоге люди остались без отдыха и денег.

Потерпевшими по делу признаны 70 человек. Ущерб составил 6,3 миллиона рублей.