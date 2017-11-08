При попытке помириться с возлюбленной.

В Губахе задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в избиении женщины до смерти. Он арестован.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено 1 ноября 2017 года. Пьяный подозреваемый пришел к матери своей девушки, чтобы наладить отношения с возлюбленной. Разгорелась ссора, и мужчина несколько раз ударил 53-летнюю женщину. Она получила тяжелые травмы, от которых впоследствии скончалась.