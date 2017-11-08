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Зауралец задушил юношу ремнем из ревностиСегодня в 09:42

  • Текст

В машине.

30-летнему жителю Курганской области предъявили обвинение в убийстве 19-летнего молодого человека. Он арестован.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе зауральского СУ СКР, преступление было совершено 20 сентября 2017 года. Молодой человек поехал с малознакомым мужчиной в сторону Шадринска. По дороге спутники поругались на почве ревности. Мужчина накинул юноше на шею брючный ремень и затянул его. Потерпевший скончался на месте. Злоумышленник спрятал тело убитого в лесу и скрылся.

В тот же день мать юноши обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына. На след обвиняемого правоохранители вышли в конце октября.

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