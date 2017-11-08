У стражей порядка своя версия.

В Ханты-Мансийске возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Однако мать юноши утверждает, что полицейские сами избили трех школьников.

Инцидент произошел вечером 2 ноября. "На моего сына и двух его друзей внезапно без предупреждения напали неизвестные лица от 3-5 человек в гражданской одежде, при этом налетая на них, они кричали: "Стоять, полиция!", сразу завалили на землю, применив удушающий прием. На вопросы сына: "что вы от нас хотите, кто вы?", они лишь выражались нецензурной бранью и обещали "лицо сломать". естественно сын испугавшись, что на него напали какие-то бандиты, пытался вырваться и оказать сопротивление, но в ответ его вновь повалили на землю и били ногами по голове", - написала Оксана Т. в соцсети "ВКонтакте" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

По словам женщины, нападавшие не показали свои удостоверения ни детям, ни родителям, которые приехали в отделение. У подростка диагностировали сотрясение мозга, а лицо мальчика в ушибах и ссадинах.

"А теперь самое главное! не уличив при детях ничего незаконного (задержание проводили по предположению в распространении наркотиков), чего и не должно было быть, потому что дети из порядочных семей, учатся в математическом классе, спортсмены, чемпионы округа по мини-футболу, полиция решила, чтоб так сказать "в холостую" их операция не прошла, сделать себе показатели на беззащитных несовершеннолетних подростках, обвинив их, а точнее только моего сына в причинении насильственных действий сотруднику полиции (ст. 318 УК РФ).

В постановлении указано, что сын действовал умышленно, зная, что, что это сотрудники полиции (хотя он это понял, только когда его в отделение привезли), нанес несколько ударов в голову, отчего 80 килограммовый мужлан упал и в итоге получил ушибы головы и царапину на щеке. Я вообще не представляю как мой сын весом в 59 кг мог повалить его, не имея навыков борьбы...В общем на карту поставлена дальнейшая судьба ребенка, которую, как спичку может сломать наша доблестная полиция, гонясь за показателями, которых не хватает в нашем не криминальном регионе...", - пишет женщина.

Тем временем, у полиции и следователей своя версия случившегося. В пресс-службе окружного СУ СКР сообщили "Уралинформбюро", что полицейские проверяли информацию о сбыте наркотиков в гаражном кооперативе. Во время проведения операции под их наблюдение попали трое молодых людей. Когда стражи порядка подошли к ним для установления личности, юноши попытались скрыться и оказали сопротивление: один ударил полицейского по лицу, а другой распылил перцовый баллончик. Тогда полицейские применили силу к одному из школьников.

По данным следствия, у молодых людей обнаружили курительную смесь, которая в настоящее время находится на экспертизе. Подростки утверждают, что изъятое вещество не является наркотическим.

"Учитывая заявление родителей подозреваемого в социальных сетях о неправомерном, по их мнению, применении сотрудниками полиции физической силы, разъясняется, что в рамках расследования уголовного дела действиям сотрудников полиции будет дана оценка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного п."а" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения). По данному факту начальником УМВД России по ХМАО – Югре назначено проведение служебной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе югорского УМВД.