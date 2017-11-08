Для принудительного лечения.

Расследование уголовного дела в отношении 28-летнего уральца, изрезавшего ножом беременную супругу, завершено. Материалы дела направлены в суд. Гособвинитель настаивает на лечение злоумышленника в психиатрическом стационаре специализированного типа. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в региональных СУ СКР и прокуратуре.

Следствием установлено, что 29 июля 2017 года обвиняемый, находясь в комнате посещений роддома №14 Екатеринбурга, напал с ножом на свою супругу, находящуюся на 9 месяце беременности. Он нанес ей не менее 20 ударов в область живота и конечностей. После того, как женщина упала на пол, мужчина скрылся с места происшествия.

"Учитывая критическое состояние женщины, большую кровопотерю, сотрудниками родильного дома было проведено оперативное лечение, включающее абдоминальное родоразрешение, после которого у женщины родился мальчик, которому также была оказана необходимая медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности". Проведенная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала уральца невменяемым. Согласно заключению, он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими.

Отмечается, что ранее злоумышленник был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Со своей будущей женой он познакомился по переписке во время отбывания наказания в исправительной колонии на севере Свердловской области.

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