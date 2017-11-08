И использование фальшивых прав.

19-летний водитель автобуса из Таджикистана, устроивший в Перми смертельное ДТП, пойдет под суд. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Пермского края, тогда в аварии погибли два человека.

Иностранца обвиняют в нарушении правил должного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Кроме того, выяснилось, что молодой человек работал водителем по поддельным правам.

Управляя автобусом, таджикистанец столкнулся с ВАЗ-21102. Общественный транспорт отбросило на женщину-пешехода, стоящую на тротуаре. Она скончалась в больнице, как и водитель легковушки.

Дело будет рассматривать Кировский районный суд Перми. Иностранцу грозит до 7 лет лишения свободы.