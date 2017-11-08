За 2,3 кило "синтетики".

В Чкаловский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении четырех участников банды, торговавшей наркотиками. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, у злоумышленников был сайт авоматических продаж. Там размещалась информация о наркотиках, были опубликованы цены и способы приобретения зелья. В качестве способа оплаты использовались различные банковские счета. Общение с покупателями шло через электронную переписку.

При задержании у членов ОПГ изъяли более 2,3 килограмма синтетических наркотиков.