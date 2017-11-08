В гостинице.

В Березниках арестовали местного жителя по подозрению в убийстве 45-летней женщины.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено 3 ноября 2017 года в доме гостиничного типа. Подозреваемый выпивал со знакомой. Разгорелась ссора, и мужчина задушил собутыльницу поясом от халата. Затем он поджег комнату и скрылся.

Спустя некоторое время злоумышленника задержали.