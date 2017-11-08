Шестерых югорчан будут судить за избиение полицейского до полусмерти на Новый годСегодня в 12:45
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И ряд других преступлений.
В суд направлено уголовное дело в отношении шестерых жителей Кондинского района в возрасте от 17 до 24 лет, которые жестоко избили полицейского. Также им вменяют незаконное лишение свободы, мошенничество и вымогательство. Всего молодым людям инкриминируют 22 преступных эпизода, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.
По данным следствия, утром 1 января 2017 года в поселке Междуреченский пьяные обвиняемые поругались с женщиной и тремя мужчинами. Молодые люди избили оппонентов. На место прибыли сотрудники ППС, но приятели сначала не реагировали на требования полицейских, а затем поколотили стражей порядка.
Нападавших не остановили и предупредительные выстрелы в воздух. Трое обвиняемых затащили одного из полицейских в свой автомобиль. В салоне тронувшейся машины они жестоко избили заложника. Мужчину вызволили подоспевшие коллеги, после чего он был госпитализирован с тяжелыми травмами. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, переломы большеберцовой и малоберцовой костей, открытые раны головы, травмы глазного яблока, ушибы и кровоподтеки.
В ходе расследования дела выяснилось, что обвиняемые были ранее судимы. С 2015 года они вымогали деньги у предпринимателей и принуждали сироту оформлять на себя кредиты.
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