Мужчина в чёрном пальто принёс в суд увесистую опечатанную коробку и пакет и поставил всё на прокурорский стол. Журналисты предположили, что там находятся деньги,которые передавались Улюкаеву. pic.twitter.com/NuPZ7QX1tk— Владимир Расулов (@cornuell) 8 ноября 2017 г.
В суд по делу Улюкаева принесли 2 миллиона долларовСегодня в 14:00
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Как вещдок.
В Замоскворецком суде продолжается рассмотрение дела, обвиняемым по которому выступает экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев. 8 ноября гособвинение намерено предъявить суду деньги, которые чиновник якобы получил в качестве взятки.
Перед началом заседания в зал занесли коробку и полиэтиленовый пакет. "В первом, согласно надписи, содержатся 1,8 миллиона долларов, а во втором, предположительно, 200 тысяч долларов в пачках 100-долларовых купюр", - передает с места событий корреспондент "Интерфакса"
Отмечается, что сегодня экс-министр в хорошем настроении. "Кто-то из журналистов подошел к этой коробке. Улюкаев пошутил: "Не трогайте! Взорваться может", - рассказал корреспондент "КоммерсантЪ-FM" Владимир Расулов. Он уточнил, что пачки денег не поместились на столе прокурора. Пришлось часть из них положить на стол судье. Адвокат Виктория Бурковская заметила, что теперь все знают, как выглядят 2 миллиона долларов. "Надо было селфи сделать", - добавил Улюкаев.
Судебный процесс над Алексеем Улюкаевым начался в августе 2017 года, передает "Уралинформбюро". Бывшего чиновника обвиняют во взяточничестве. Экс-министра задержали в ноябре 2016 года при получении миллиона долларов от "Роснефти". По данным следствия, это была часть двухмиллионной взятки за положительную оценку сделки по покупке 50% акций "Башнефти". Улюкаев вину не признает.
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