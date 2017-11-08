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ЕСПЧ не помог: убийца мэра Нефтеюганска останется за решеткой до конца днейСегодня в 15:10

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Верховный суд РФ не поддержал его апелляцию.

Бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин не смог обжаловать вынесенный ему несколько лет назад обвинительный приговор за организацию убийств и покушений на убийство. 8 ноября Верховный суд РФ оставил вердикт в силе, а также отказался возобновить производство по уголовному делу, сообщает РАПСИ.

В августе 2007 года Мосгорсуд приговорил Пичугина к пожизненному заключению за организацию трех убийств, включая убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году, и четырех покушений на убийство.

В прошлом году было возобновлено расследование уголовного дела об убийстве югорского градоначальника. Тогда же сообщалось, что Интерпол в рамках следственных действий объявил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в международный розыск. По версии следователей, он мог поручить своим подручным Леониду Невзлину и Алексею Пичугину организовать убийство Петухова, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что пересмотр приговора Пичугину Президиумом ВС состоялся после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 6 июня 2017 года, которым было задекларировано нарушение права Пичугина на справедливое судебное разбирательство. При этом заместитель Генерального прокурора РФ Леонид Коржинек на сегодняшнем заседании заявил об отсутствии нарушений, которые могли бы привести к вынесению неправосудного решения и просил оставить приговор без изменений. Адвокат осужденного Ксения Костромина просила Верховный суд прекратить уголовное преследование Пичугина и освободить его от отбывания наказания.

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