Она оставила детей одних дома.

В Нефтеюганске в отношении 23-летней женщины, малолетний ребенок которой получил серьезные ожоги, возбуждено уголовное дело по статье "оставление в опасности". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе югорского СУ СКР.

Инцидент произошел 2 ноября. Дома без присмотра взрослых находились младенец с 3-летним братом. Малыш упал и застрял между кроватью и радиатором. Соседи услышали громкий плач и позвонили в правоохранительные органы.

Из ловушки младенца вызволили сотрудники Росгвардии. Малыша госпитализировали с ожогами 40% тела.

Ранее по теме:

В Нефтеюганске едва не сварился оставленный без присмотра младенец