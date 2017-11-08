Который наехал на него на велосипеде.

Суд вынес приговор 29-летнему жителю Заводоуковска, жестоко избившему 3-летнего пасынка. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему и проведет 5 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По данным следствия, в августе 2017 года мать малыша госпитализировали в больницу Ялуторовска. Мальчик остался под присмотром ее сожителя.

В один из дней ребенок наехал на обвиняемого на велосипеде, и тот избил малыша. Мужчина швырял пасынка на землю и бетонный фундамент дома. Мальчик получил тяжелые травмы.

Ранее по теме:

Тюменец жестоко избил 3-летнего пасынка