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Тюменец сел на 5 лет за избиение 3-летнего пасынкаСегодня в 15:56

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Который наехал на него на велосипеде.

Суд вынес приговор 29-летнему жителю Заводоуковска, жестоко избившему 3-летнего пасынка. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему и проведет 5 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По данным следствия, в августе 2017 года мать малыша госпитализировали в больницу Ялуторовска. Мальчик остался под присмотром ее сожителя.

В один из дней ребенок наехал на обвиняемого на велосипеде, и тот избил малыша. Мужчина швырял пасынка на землю и бетонный фундамент дома. Мальчик получил тяжелые травмы.

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Тюменец жестоко избил 3-летнего пасынка

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