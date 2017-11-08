У подозреваемого нашли зелье.

В Орловке (Кеминский район Киргизии) женщину зарезали на поминках мужа. Инцидент произошел 6 ноября, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Около 20.35 в дежурную часть сообщили, что в больницу доставили женщину с ножевым ранением. Медики не сумели спасти ее: 50-летняя пострадавшая умерла, не приходя в сознание.

Сотрудники милиции выяснили, что трагедия случилась на поминках бывшего мужа погибшей, который умер в сентябре 2017 года. Там оплакивающая экс-супруга женщина повздорила с одним из гостей. Он ударил ее ножом в грудь и скрылся.

Оперативники возбудили уголовное дело по факту убийства. Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый 59-летний местный житель.

При мужчине также нашли 116 грамм "зеленого вещества со специфическим запахом конопли", отмечается в сообщении пресс-службы.

Сейчас подозреваемого содержат в СИЗО №1 Бишкека. Ведется следствие.