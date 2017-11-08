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Копейчанин зарезал приятеля на глазах его семьиСегодня в 17:04

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Ему грозит 15 лет.

В Копейске по подозрению в убийстве задержали 41-летнего местного жителя. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области, преступление было совершено вечером 7 ноября. Двое мужчин выпивали, разгорелся конфликт. Подозреваемый пырнул ножом в живот 65-летнего собутыльника и скрылся. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.

Жена и дочь убитого указали приметы и примерное местонахождение злоумышленника.

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