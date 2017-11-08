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Тюменка села на 6 лет за хищение 85 миллионовСегодня в 17:26

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За 4 года.

Центральный райсуд Тюмени вынес приговор 34-летней местной жительнице, признав ее виновной в мошенничестве на 85 миллионов рублей. Эти деньги она присвоила за 4 года. Женщина проведет 6 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемая работала в ООО "Унисон Капитал" (финансовая, брокерская, дилерская и депозитарная деятельность). Она предлагала состоятельным людям из своего окружения заключать с ней договоры процентного займа под 5, 6, 7 или 10% ежемесячно. Поначалу женщина выплачивала проценты, и некоторые вкладчики стали увеличивать передаваемые ей суммы. Однако обратно своих денег люди так и не получили.

По делу признаны потерпевшими 22 человека - жители Тюмени, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Томской области и Югры. Сумма похищенного превышает 49 миллионов рублей.

Кроме того, женщина принесла убытки и финансовой компании, в которой работала. Злоумышленница присваивала себе деньги клиентов и продавала нефтяные акции. Ущерб превысил 35,5 миллиона рублей.

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