Тюменка села на 6 лет за хищение 85 миллионовСегодня в 17:26
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За 4 года.
Центральный райсуд Тюмени вынес приговор 34-летней местной жительнице, признав ее виновной в мошенничестве на 85 миллионов рублей. Эти деньги она присвоила за 4 года. Женщина проведет 6 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемая работала в ООО "Унисон Капитал" (финансовая, брокерская, дилерская и депозитарная деятельность). Она предлагала состоятельным людям из своего окружения заключать с ней договоры процентного займа под 5, 6, 7 или 10% ежемесячно. Поначалу женщина выплачивала проценты, и некоторые вкладчики стали увеличивать передаваемые ей суммы. Однако обратно своих денег люди так и не получили.
По делу признаны потерпевшими 22 человека - жители Тюмени, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Томской области и Югры. Сумма похищенного превышает 49 миллионов рублей.
Кроме того, женщина принесла убытки и финансовой компании, в которой работала. Злоумышленница присваивала себе деньги клиентов и продавала нефтяные акции. Ущерб превысил 35,5 миллиона рублей.
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