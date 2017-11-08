Его подозревают в мздоимстве.

8 ноября 2017 года сотрудники УФСБ задержали в Екатеринбурге начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции №9 (Верх-Исетский район) Игоря Гайдакевича-Соколюка. Он подозревается в получении взятки.

Региональные УФСБ, ГУ МВД и СУ СКР, где находятся материалы по данному факту, пока воздерживаются от комментариев.

"Всему свое время. Сыщикам управления собственной безопасности ГУ МВД по области и нашим партнерам из ФСБ и следственного управления необходимо определенное количество времени, чтобы детально разобраться в сложившейся ситуации и разложить все по полочкам. На данном этапе разбирательства делать однозначные выводы пока преждевременно. Вместе с тем отмечу: в случае, если в ходе разбирательства подтвердится причастность должностного лица к преступлению, оперативно последуют необходимые меры реагирования как в отношении задержанного, так и в отношении его непосредственных руководителей", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

По данным источников агентства, полицейского задержали в лесном массиве, куда он убежал от чекистов, уже находясь в наручниках.