Откусившего знакомой уши и нос курганца оставили на свободеСегодня в 18:44
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Под подпиской о невыезде.
Жителя Кургана, подозреваемого в избиении и нанесении увечий своей знакомой, оставили на свободе на период следствия. Курганский горсуд отказал полиции в ходатайстве о заключении мужчины под стражу. Об этом "Уралинформбюро" сообщила помощник суда Наталья Иванищева.
Нападение на 41-летнюю медсестру произошло в конце октября 2017 года. Курганец пригласил к себе в гости в общежитие женщину, с которой познакомился в соцсетях. Выпив, мужчина неожиданно набросился на нее, вцепился зубами в уши и нос.
По словам пострадавшей, курганец бил ее ногами и пытался задушить, пока на место не прибыла полиция. Медсестру со множественными травмами доставили в больницу. У нее были откушены уши, надкушен нос, сломано ребро, а также имелись многочисленные укусы по всему телу.
В отношении курганца возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.
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