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В Челябинске разыскивают подозреваемого в нападении на девочкуСегодня в 19:21

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Составлен фоторобот.

В Челябинске продолжается розыск мужчины, совершившего преступление против половой неприкосновенности ребенка. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступление произошло днем 19 сентября 2017 года в подъезде одного из домов на улице Российской в Калининском районе города. Школьница возвращалась с уроков домой, когда на нее напал мужчина и под угрозой насилия начал раздевать и попытался изнасиловать. Преступника спугнули жители, которые зашли в подъезд.

Со слов потерпевшей был составлен портрет преступника. На вид мужчине 20-25 лет, рост 170-175 сантиметров, азиатской внешности, говорит с акцентом.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться в следственный отдел по телефону: 8 (351) 790-34-77, либо в отдел полиции "Калининский" УМВД Челябинска: 8 (351) 772-14-14.

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