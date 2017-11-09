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Екатеринбургских водителей просят помочь найти опасного преступникаСегодня в 09:41

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В Чкаловском районе.

Следователи расследуют уголовное дело об особо тяжком преступлении, совершенном 7 ноября 2017 года в Чкаловском районе Екатеринбурга. Для выяснения всех обстоятельств сыщикам понадобились записи с автомобильных видеорегистраторов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В частности, следователей интересуют записи, сделанные в период с 16.00 до 18.00 в районе улиц Можайского и Мраморской, а также прилегающих к ним Самолетной, Щербакова, Походной, Шишимской, Благодатской, Павлодарской, Гастелло, Дальневосточной, переулков Каслинского и Короткого.

Всех, кто располагает необходимыми видеозаписями, просят позвонить по телефонам: 8(343) 297-72-46, 8-950-197-47-37. Конфиденциальность гарантируется.

Кроме того, следователи просят позвонить всех, кто видел подозрительных лиц в указанном районе.

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